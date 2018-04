Little Witch Academia Chamber of Time: mini-gioco bonus per chi preordina sul PS Store

Bandai Namco Entertainment ha quest'oggi annunciato un'interessante iniziativa per Little Witch Academia Chamber of Time: coloro che preordineranno l'action RPG di A+Games sul Playstation Store riceveranno un mini-gioco come bonus.

La promozione è valida da oggi: effettuando il preorder sul Playstation Store, al lancio del gioco otterrete il minigame Carrozza Grandiosa, uno shoot 'em up ambientato nell'universo di Little Witch, che potete osservare negli screenshot che trovate a fine news. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Little Witch Academia Chamber of Time sarà disponibile su Playstation 4 e PC (via Steam) a partire dal 15 maggio 2018. Nel gioco, indosseremo i panni di Akko, una ragazza che decide di iscriversi alla Luna Nova Magical Academy, una celebre scuola per aspiranti streghe.