Little Witch Academia Chamber of Time: le streghette debuttano su PS4 e PC

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia oggi il lancio dell'edizione digitale di Little Witch Academia Chamber of Time su PlayStation Network per PlayStation 4 e su PC via Steam e altri distributori.

Unisciti ad Akko e le sue amiche per collaborare come una squadra, esplorando sotterranei, lanciando incantesimi magici e usando la stregoneria per scoprire le sette meraviglie e risolvere il misterioso paradosso che ha intrappolato la scuola in un loop temporale. Gli elementi GDR e l’azione a scorrimento orizzontale consentiranno agli appassionati di aumentare il livello dei propri personaggi e trovare alcuni elementi per migliorare le abilità, mentre esploreranno la Luna Nova Magical Academy risolvendo ogni enigma. Inoltre, sarà possibile vivere questa fantastica avventura con gli amici, sia offline che online.

Magia, amicizia, avventura e mistero saranno gli elementi principali di questo nuovo GDR d’azione e picchiaduro a scorrimento disponibile da oggi su PlayStation Network per PlayStation 4 e Steam per PC. Chi ha prenotato il gioco sul PSN potrà scaricare l’esclusivo mini-gioco Magic Knight Grand Charion.