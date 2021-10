LittleBigPlanet 3: gratis su PS4 tutti i pacchetti bonus e i costumi di LBP 1 e 2

In funzione della chiusura dei server dei primi LittleBigPlanet, i ragazzi di Media Molecule decidono di regalare a tutti i giocatori di LittleBigPlanet 3 su PS4 l'intero pacchetto di contenuti bonus tra oggetti, personalizzazioni e costumi sbloccabili dell'iconico platform sandbox.

A darne conferma sono gli stessi sviluppatori della sussidiaria inglese dei PlayStation Studios attraverso un post sui social che esorta gli appassionati a riscattare gratis i corposi pacchetti aggiuntivi delle modalità Storia dei precedenti capitoli di LittleBigPlanet finiti offline su PS3 e PS Vita.

Il doppio Bonus Pack di LBP 1 e 2 consente agli emuli di Sackboy su PS4 di utilizzare liberamente in LittleBigPlanet 3 una vastissima selezione di costumi, strumenti creativi, materiali, oggetti, decorazioni, sticker e fondali per i propri livelli custom e i progetti fan made.

Per poter riscattare questi due importanti contenuti aggiuntivi, basta accedere alla sezione delle impostazioni che elenca i DLC disponibili per il proprio account e provvedere all'installazione dei pacchetti bonus desiderati. Media Molecule sottolinea che i due regali in questione non comprendono i livelli della Storia e delle espansioni dei precedenti LBP. La software house britannica, intanto, prosegue il supporto di Dreams, l'erede spirituale di LittleBigPlanet per PS4 e PS5, attraverso una serie di attività legate all'evento di Halloween e al supporto delle opere realizzate dalla community.