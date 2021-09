LittleBigPlanet 3 torna online su PS4: chiudono i server di tutti i LBP su PS3 e PS Vita

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati dell'epopea platform sandbox di Sackboy, i ragazzi di Media Molecule confermano la riapertura dei server di LittleBigPlanet 3 su PlayStation 4 ma annunciano la chiusura definitiva dei servizi online di tutti i LBP lanciati su PS3 e PS Vita.

I rappresentanti della sussidiaria inglese dei PlayStation Studios esordiscono nella loro lettera spiegando come "in primo luogo, ci scusiamo per i lunghi tempi di inattività che hanno riguardato i server di Little Big Planet e vogliamo ringraziare tutti voi per la pazienza dimostrata mentre lavoravamo alla risoluzione di questo grave problema. La buona notizia è che abbiamo appena pubblicato l'aggiornamento 1.27 per LittleBigPlanet 3 che riporta online i server su PS4, consentendo così l'accesso agli oltre dieci milioni di livelli della community".

Contestualmente all'annuncio della riapertura dei server di LBP 3 su PlayStation 4 (e in retrocompatibilità su PS5), Media Molecule conferma che "sfortunatamente, dobbiamo chiudere in maniera definitiva i nostri servizi online per LittleBigPlanet, LittleBigPlanet 2, LittleBigPlanet 3 su PS3 e LittleBigPlanet per PS Vita. Non abbiamo dubbi che questa notizia sarà una grande delusione per molti di voi, ma è il modo migliore per proteggere la community di Little Big Planet e garantire che il nostro ecosistema online rimanga sicuro".

Nonostante la riattivazione dei server di LBP 3 su PS4, nel momento in cui scriviamo il portale LBP.me continua ad essere offline. In attesa di ricevere ulteriori delucidazioni al riguardo da parte di Media Molecule, vi ricordiamo che l'ultimo progetto degli autori inglesi, Dreams, è entrato nell'Anno 2 a marzo.