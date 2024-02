LittleBigPlanet, la classifica della serie PlayStation: qual è il più bello?

Nata nel 2008 grazie agli sforzi di Media Molecule, la serie di LittleBigPlanet per PlayStation si è imposta come una certezza per gli amanti di Platform creativi ed elaborati, ottenendo grande fama grazie anche al suo sofisticato editor di livelli.

Tra episodi principali e spin-off nel corso del tempo sono stati pubblicati diversi giochi legati al franchise, realizzati anche da Sumo Digital ed altri studi ancora. Ma qual è il miglior LittleBigPlanet mai creato? Scopriamo attraverso l'apposita classifica delle avventure Platform del simpatico Sackboy:

6 - LittleBigPlanet 3

Il primo gioco del brand a sbarcare su PlayStation 4 (oltre che su PS3) grazie agli sforzi di Sumo Digital viene considerato anche il meno riuscito del filone principale: LittleBigPlanet 3 ha un metascore di 79 su Metacritic, un risultato comunque buonissimo ma inferiore agli altri giochi della serie. LittleBigPlanet continua a farsi apprezzare, ma forse la sua tradizionale formula di gioco ha perso lo smalto di un tempo nonostante l'introduzione di nuovi personaggi giocabili.

5 - Sackboy A Big Adventure

Ultimo gioco principale finora pubblicato del franchise, sempre firmato Sumo Digital, Sackboy A Big Adventure non si impone tra i giochi più della serie ma è comunque un prodotto di tutto rispetto: la media di 80 riassume un Platform di valore e capace di intrattenere con gusto, che gode ora di un'impostazione dei livelli interamente tridimensionale e punta forte sul multiplayer cooperativo. La nostra recensione di Sackboy A Big Adventure vi spiega perché è un'avventura che vale la pena giocare.

4 - LittleBigPlanet PSP

Il primo spin-off del brand sbarcò su PlayStation Portable nel 2009, rivelandosi un'estensione di quanto già offerto dal primo illustre capitolo. Sviluppato da Media Molecule in collaborazione con Studio Cambridge, LittleBigPlanet PSP riuscì a riproporre in maniera convincente il gameplay, lo stile e i contenuti del capitolo maggiore per PS3, rivelandosi così uno dei Platform migliori sulla console portatile Sony come confermato dal metascore di 87.

3 - LittleBigPlanet PS Vita

Ancora spin-off, ancora un Platform di qualità. LittleBigPlanet PS Vita è stato il frutto degli sforzi congiunti di Double Eleven, Tarsier Studios e XDev Studio Europe che hanno confezionato un'opera capace sia di rendere onore alla serie principale, sia di sfruttare al meglio le caratteristiche della piattaforma portatile. Con il metascore pari a 88, siamo davanti a uno dei giochi migliori per PlayStation Vita, nonché uno dei suoi titoli più popolari (sicuramente di più rispetto a queste 5 esclusive PS Vita dimenticate).

2 - LittleBigPlanet 2

Dopo il grande successo riscosso dal capostipite, LittleBigPlanet 2 si pone come sua diretta evoluzione soprattutto per quanto riguarda l'editor, reso ancora più sofisticato e capace di dare vita a creazioni originali non strettamente legate all'ambito Platform: i giocatori potevano dare libero sfogo alla propria fantasia e creare piccoli giochi veri e propri con cui intrattenere milioni di fan in tutto il mondo. Questa caratteristica, oltre a un'avventura principale coinvolgente e creativi, hanno permesso a LittleBigPlanet 2 di portarsi a casa una media di 91 su Metacritic.

1 - LittleBigPlanet

Al momento della sua uscita nel 2008, l'originale LittleBigPlanet divenne un autentico fenomeno videoludico: all'epoca non c'erano Platform dotati di un editor di livelli così ampio, creativo ed elaborato che permetteva agli utenti di poter letteralmente creare le avventure dei propri sogni una volta padroneggiato, dando così un valore pressoché immenso alla portata dell'opera targata Sony e Media Molecule. Tutto questo unito a un'avventura piena di livelli ricchi di stile e personalità, che lo hanno reso uno dei Platform più particolari mai visti fino a quel momento. Il primo LittleBigPlanet si impose come una delle esclusive più importanti della storia PS3, capace di raggiungere un incredibile metascore di 95.

Altri Spin-Off

Il brand ha ospitato altri giochi ancora che hanno cambiato le carte in tavola rispetto al filone principale del brand. LittleBigPlanet Karting si butta sui Racing Game di stampo Arcade ripartendo dalla formula già vista in ModNation Racers: corse su go-kart ed editor di tracciati. Nonostante l'intrigante connubio, il titolo non ottenne grandissimi riscontri da parte della critica non andando oltre una media di 74. C'è stato spazio anche per due diversi Endless Runner gratis per sistemi mobile che hanno anche registrato i metascore più bassi del franchise: Run Sackboy! Run! si è fermato a 65, mentre Ultimate Sackboy non è andato oltre a 57.