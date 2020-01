Una liuteria italiana costruisce una spettacolare chitarra a tema Dark Souls

Se Dark Souls fosse un genere musicale, probabilmente sarebbe il Death Metal. Battute pessime a parte, probabilmente c'è davvero chi magari ha potuto fare un collegamento del genere, per creare una fighissima chitarra a tema Dark Souls, le cui immagini stanno facendo il giro del mondo.

Con un po' di orgoglio italiano vi diciamo che il prodotto in questione è stato realizzato da una liuteria del nostro Paese, chiamata Arda (qui potete trovare il loro sito internet), in provincia di Rimini, che ha forgiato questa splendida chitarra che omaggia il titolo di From Software, con tanto di eclissi sul manico.

Ovviamente il corpo è nero e siamo sicuri che i musicisti appassionati di videogiochi stiano in questo momento asciugando la bava alla base dei loro monitor.

La foto della chitarra è stata postata anche su Reddit, i cui utenti stanno dimostrando di apprezzarla particolarmente. Nel frattempo la serie di Dark Souls ha superato i 25 milioni di copie vendute, e sempre per restare in ambito musicale, la colonna sonora di Dark Souls è disponibile su Spotify.