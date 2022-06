Live A Live: demo gratis per Nintendo Switch disponibile ora

La demo di Live A Live è ora disponibile su Nintendo eShop, a poche ore dalla presentazione del nuovo video gameplay durante il Nintendo Direct Mini Partner Showcase, Square Enix ha reso disponibile una demo giocabile gratis.

Muovi i primi passi in tre epoche diverse, Cina Imperiale, Il Tramonto del Giappone Edo e Il Lontano Futuro, e trasferisci i tuoi progressi nel gioco completo.

Potete scaricare la demo gratis di Live A Live da Nintendo eShop via browser o direttamente dalla console, questa versione di prova permette di giocare con i primi tre capitoli, inoltre i salvataggi possono essere trasferiti nel gioco completo non appena questo sarà disponibile a partire dal 22 luglio.

La storia di Live A Live è molto affascinante, uscito solo in Giappone nel 1994 su Super Famicom, il gioco è stato accolto positivamente da pubblico e critica ma non ha riscosso il successo commerciale sperato, messo in ombra da altre produzioni più blasonate come Final Fantasy 6 e Chrono Trigger.

A quasi trent'anni dal debutto, Square Enix vuole dare una nuova vita a Live A Live, che si prepara a debuttare in Occidente per la prima volta utilizzando uno stile grafico HD-2D, lo stesso utilizzato per giochi come Triangle Strategy e Octopath Traveler. Live A Live è localizzato anche in italiano per quanto riguarda i testi mentre il doppiaggio è disponibile in doppia lingua inglese e giapponese.