Live A Live e la genesi del Remake: Takashi Tokita svela un importante retroscena

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori del canale YouTube giapponese di Square Enix, il produttore di Live a Live Takashi Tokita ha condiviso degli interessanti aneddoti sull'iconico JRPG lanciato nel 1994 su SNES e svelato un importante retroscena sulla genesi del Remake recentemente approdato su Switch.

Nel corso dell'intervista, Tokita ha esordito nel suo discorso ammettendo le grandi difficoltà affrontate dall'originario Live a Live, un titolo che considera come un "evidente fallimento commerciale. Sono incredibilmente legato a questo titolo ma, proprio per quel fallimento, non avrei mai pensato che un giorno sarebbe stato riproposto con un Remake".

Come sottolinea lo stesso produttore, la frustrazione per il mancato successo commerciale dell'originale Live a Live ha ceduto il passo dapprima alla speranza e, successivamente, alla vera e propria gioia dovuta al fatto che "è stata Nintendo a farsi avanti per prima chiedendo di inserire Live a Live su Virtual Console per celebrarne il ventesimo anniversario. Ad alcune persone il gioco è piaciuto davvero molto. Non ci sarebbe mai stato un Remake senza un loro intervento per riportare alla luce la serie di Live a Live".

Dopo aver svelato questo importante retroscena, Tokita entra poi nel merito del gameplay del nuovo Live a Live per rimarcare un aspetto che, in realtà, è piuttosto evidente a tutti coloro che si sono cimentati nelle sfide offerte dal Remake: "Beh, il gioco è ovviamente un crogiolo di influenze, desideravamo che le persone potessero vivere quelle situazioni diverse e volevamo che i cambi nel gameplay descrivessero proprio questa commistione di generi ed esperienze narrative".

Per un ulteriore approfondimento sul gameplay e sui contenuti offerti dall'ultimo JRPG di Historia Inc. e Square Enix, vi invitiamo a restare sulle nostre pagine per leggere la recensione di Live A Live, un classico intramontabile.