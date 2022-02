Live a Live su Nintendo Switch: l'evoluzione del GDR culto per SNES nel video confronto

L'annuncio di Live a Live per Switch è stata una delle sorprese più inattese del Nintendo Direct del 9 febbraio. L'interesse suscitato dalla presentazione del remake del GDR culto spinge lo youtuber Cycu1 a realizzare una video comparativa con l'esperienza ruolistica per SNES mai approdata in Occidente.

Il nuovo filmato confezionato dal creatore di contenuti specializzato in raffronti grafici (non ultimo quello tra Bloodborne PSX e il soulslike originario) offre ai più curiosi l'opportunità di intuire le profonde modifiche stilistiche e prettamente tecnologiche che interesseranno la riedizione Switch di Live a Live.

La novità più evidente sarà ovviamente quella rappresentata dal cambio di motore grafico e, con essa, l'adozione di uno stile 2,5D simile a quello di Octopath Traveler e Triangle Strategy. Al netto del profondo restyling grafico, il rifacimento per Nintendo Switch di Live a Live attingerà a piene mani al ricchissimo canovaccio narrativo del titolo primigenio per riproporlo in una "veste narrativa" altrettanto strutturata.

Sul fronte della storia, l'utenza Switch di Live a Live potrà sempre scegliere in completa autonomia l'ordine dei capitoli da affrontare per calarsi nei panni dei sette eroi interpretabili e vivere insieme a loro un'avventura ambientata in altrettanti periodi storici. Prima di lasciarvi al video raffronto in apertura d'articolo, vi ricordiamo che Live a Live ci porterà a spasso nel tempo in italiano dal 22 luglio su Nintendo Switch.