Live a Live risorge su Switch: svelata la Remaster del GDR culto per SNES

Non bastasse lo sbarco su Switch Online di Earthbound, Nintendo pizzica le corde della nostalgia degli spettatori del Direct di febbraio presentando Live a Live, la Remaster del gioco di ruolo culto per SNES mai approdato in Occidente.

L'arrivo in Europa e Nord America del leggendario GDR Live a Live sarà caratterizzato da numerosi interventi che contribuiranno a evolvere sia il comparto grafico che l'esperienza di gameplay. Il team di Historia Inc. promette infatti di ricostruire in alta definizione l'intera avventura basandosi sullo stile 2,5D di Octopath Traveler e Triangle Strategy.

Nel titolo dovremo fare la conoscenza di sette eroi che vivono in periodi storici diversi: ciascun personaggio, di conseguenza, non vanterà solamente delle abilità uniche ma sarà il fulcro di un'avventura estremamente eterogenea e piena di colpi di scena.

Gli utenti potranno scegliere in maniera completamente autonoma l'ordine dei capitoli da affrontare e, con essi, dei periodi storici in cui immergersi, spaziando dalla preistoria alla Cina imperiale per poi abbracciare l'epoca moderna, il Futuro Prossimo e il Lontano Futuro. Anche la colonna sonora verrà rimasterizzata dalla compositrice del GDR originario Yoko Shimomura, con il produttore Takashi Tokita (il direttore della versione per SNES) a rinsaldare ulteriormente il rapporto con il passato dell'IP.

Il lancio di Live a Live è previsto per il 22 luglio 2022 su Nintendo Switch. Qualora ve li foste persi, qui trovate il Final Trailer di Triangle Strategy e il video di annuncio di Xenoblade Chronicles 3, due delle tante sorprese svelate da Nintendo nel corso dell'ultimo Direct.