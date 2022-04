Live a Live a spasso nel tempo su Switch: Preistoria e Cina Imperiale nei nuovi gameplay

Dalle pagine del canale YouTube di Nintendo Italia, i ragazzi del team Historia Inc. ci portano a spasso nel tempo con i nuovi video gameplay su Switch di Live a Live, la Remaster 2.5D del GDR culto per SNES.

I trailer confezionati dalla software house nipponica si focalizzano sull'esplorazione e le attività da svolgere in due delle sette linee temporali (o Capitoli) presenti nel titolo, ossia la Preistoria e la Cina Imperiale (che si aggiungono, lo ricordiamo, al Far West, all'epoca Edo, all'Età Moderna, al Futuro Prossimo e al Lontano Futuro).

I nuovi video confermano inoltre il supporto alla lingua italiana per Live a Live, anche se solo per i sottotitoli dei dialoghi e la traduzione dei menù. Quanto al gameplay e ai contenuti della Remaster, le clip proposteci da Nintendo e Historia Inc. rendono ancora più evidente il lavoro portato avanti dagli autori giapponesi per attualizzare il sistema di combattimento e le ambientazioni ricostruendole nello stile 2.5D di opere come Octopath Traveler e Triangle Strategy. Alla realizzazione di questo progetto, oltretutto, stanno collaborando sia la compositrice originaria, Yoko Shinomura, che il direttore di Live a Live per SNES Takashi Tokita.

Il lancio della remaster di Live a Live è previsto per il 22 luglio rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Per saperne di più su questa avventura ruolistica, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulla storia di Live a Live.