Live a Live, a spasso nel tempo su Switch: il nuovo video lo mostra in italiano

I canali social di Nintendo Italia ripropongono lo spumeggiante video reveal di Live a Live su Switch per confermare il pieno supporto alla lingua italiana per i testi e i sottotitoli della riedizione del GDR culto per SNES.

La cartuccia della versione retail che verrà commercializzata in Europa vanterà infatti il supporto multilingua Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo e, appunto, Italiano. Stando a quanto specificato sul sito ufficiale di Nintendo, la versione digitale di Live a Live su eShop supporterà anche la lingua Giapponese, Coreana e Cinese, oltre alle traduzioni multilingua dell'edizione su cartuccia.

La commercializzazione del titolo è prevista per il 22 luglio, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. La remaster di Live a Live è affidata al team di Historia Inc., con una ricostruzione in alta definizione e nello stile 2,5D di Octopath Traveler e Triangle Strategy dell'intera esperienza ludica e narrativa del GDR originario che, proprio grazie a questo rifacimento, vedrà per la prima volta la luce dei negozi occidentali.

L'avventura verterà attorno alle gesta compiute da sette eroi, ciascuno legato ad un particolare periodo storico. Gli utenti potranno decidere in maniera autonoma l'ordine dei capitoli da affrontare, scegliendo così di tuffarsi in epoche sempre diverse che spazieranno dalla preistoria al Lontano Futuro. Alla realizzazione di questo progetto stanno collaborando sia la compositrice originaria, Yoko Shinomura, che il direttore di Live a Live per SNES Takashi Tokita.