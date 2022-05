Live a Live su Switch: Futuro, Epoca Edo e Far West nei nuovi video gameplay

I ragazzi di Historia Inc. ci riportano a spasso nel tempo con Live a Live mostrandoci i mondi del GDR culto per SNES in procinto di ritornare su Switch con una versione attualizzata sia dal punto di vista grafico che prettamente ludico.

Gli ultimi filmati propostici dalla software house nipponica riaprono uno squarcio nel tessuto multidimensionale di Live a Live per darci modo di sbirciare tra le pieghe delle linee temporali dell'Epoca Edo, del Futuro Prossimo e del Far West, tre dei sette Capitoli da fruire nell'avventura ruolistica.

La riedizione per Nintendo Switch di Live a Live, lo ricordiamo, adotterà l'approccio 2.5D di opere come Octopath Traveler e Triangle Strategy per offrire ai patiti del genere l'opportunità di immergersi nelle atmosfere di un titolo che, pur essendo stato lanciato originariamente solo in Giappone, vanta una folta schiera di appassionati. Oltre ai tre Capitoli citati in precedenza, il titolo comprenderà anche le linee temporali ambientate rispettivamente nella Preistoria, Cina Imperiale, Età Moderna e Lontano Futuro: starà ai giocatori scegliere con quale Capitolo iniziare la propria "odissea cronologica" con il sottofondo della colonna sonora di Yoko Shinomura, la compositrice della soundtrack originaria.

I video che trovate in calce e in cima alla notizia sono in lingua giapponese, ma la versione europea di Live a Live vanterà il supporto alla lingua italiana, anche se solo per i sottotitoli dei dialoghi e la traduzione dei menù. Il lancio di Live a Live è previsto per il 22 luglio: se volete saperne di più sull'ultima esclusiva Nintendo Switch diretta da Takashi Tokita, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sulla storia del leggendario GDR Live a Live.