Live a Live su Switch: a spasso nel tempo con il nuovo gameplay del Nintendo Direct

Il viaggio nel tempo di Live a Live ripartirà su Switch a luglio, e così i ragazzi di Historia Inc. sfruttano l'occasione offertagli dalla vetrina mediatica del Nintendo Direct Mini per offrirci delle scene di gameplay inedite tratte dalla riedizione 2.5D di questo grande classico dei JRPG nipponici.

Con la remaster di Live a Live, gli sviluppatori giapponesi adotteranno infatti l'approccio di Octopath Traveler e Triangle Strategy per farci immergere nelle atmosfere di questo gioco di ruolo culto per SNES mai approdato in Occidente.

Nel titolo dovremo vivere le avventure di sette eroi provenienti da periodi storici diversi: ogni personaggio, così facendo, non vanterà solamente delle abilità uniche ma proporrà un'esperienza ludica e narrativa estremamente eterogenea, con tanti colpi di scena da sperimentare surfando tra le onde della storia.

I periodi storici ricostruiti in Live a Live spazieranno dalla Cina Imperiale al Selvaggio West, per poi abbracciare l'epoca moderna e aprire una finestra sul Futuro Prossimo e il Lontano Futuro. Il tutto, accompagnato dalle musiche rimasterizzate dalla compositrice del GDR originario Yoko Shimomura, con il produttore Takashi Tokita (il direttore della versione per SNES) che rinsalderà ulteriormente il legame con l'avventura primigenia.

Il trailer di Live a Live ci ricorda che il JRPG di Historia Inc. sarà disponibile dal 22 luglio solo ed esclusivamente su Nintendo Switch.