Live A Live ha venduto oltre 500.000 copie su Nintendo Switch

Live A Live ha riscosso un discreto successo commerciale, Square Enix ha infatti annunciato che il gioco ha venduto oltre 500.000 copie dal lancio avvenuto il 26 luglio scorso in esclusiva su Nintendo Switch.

In Giappone il gioco ha venduto 114.000 copie sul mercato retail, non ci sono numeri precisi per quanto riguarda l'Occidente ma Live A Live ha ottenuto una buona accoglienza dalla stampa internazionale e le vendite sembrano essere state piuttosto sostenute nel mese di agosto, seppur inferiori a quelle di tanti altri blockbuster estivi.

Live A Live è la riedizione in HD-2D di un gioco di ruolo giapponese uscito nel 1994 in Giappone su Super Nintendo, il titolo non è mai stato pubblicato in Occidente ed è rimasto quindi confinato in Giappone insieme ad altri giochi Square Enix per SNES mai tradotti inglese.

Nel 2022 la sorpresa, Square Enix annuncia la remastered di Live A Live, cogliendo così l'occasione per tradurre il gioco in lingua inglese quasi trent'anni dopo il lancio sul mercato asiatico. L'intervento di Nintendo è stato decisivo per convincere il publisher a ripubblicare Live A Live su Switch, al lancio nel 1994 il gioco ha venduto meno di 300.000 copie, sensibilmente meno rispetto ad altri giochi Square come Chrono Trigger, Final Fantasy V e Final Fantasy VI.