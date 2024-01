Live Service al capolinea nel 2024? I dev torneranno ai giochi premium, per un analista

Come si evince dalle classifiche mondiali per ogni piattaforma (si può prendere come esempio la rassegna di fine 2023 di PlayStation), i live service continuano a rappresentare i videogiochi più popolari in assoluto. Nel 2024, in ogni caso, le cose potrebbero cominciare a cambiare per sopraggiunta saturazione, a detta dell'analista Tom Wijman.

Nella consueta rassegna di previsioni di fine anno organizzata da GamesIndustry.biz, l'analista di Newzoo ha pronosticato la fine del dominio dei giochi Live Service nel 2024 e il ritorno allo sviluppo dei giochi Premium per molte realtà produttive. "I giochi Live Service continueranno a riscuotere un grande successo e dominare le classifiche, è indubbio, ma non tutti gli studi vorranno ancora sviluppare dei giochi Live Service. Sviluppatori e publisher torneranno allo sviluppo dei giochi Premium", ha scritto Wijman.

Il motivo? "L'evidente sovrasaturazione nei mercati PC e console, con un pugno di titoli che monopolizzano il tempo di gioco". Secondo i dati in possesso dell'analista, la comunità dei videogiocatori nella sua interezza dedica il 60% del suo tempo a soli 19 videogiochi, e il 75% del tempo ad un totale di 33 videogiochi. In altre parole, non è rimasto molto spazio per nuovi Live Service, dunque nel 2024 i publisher potrebbero tornare ai videogiochi Premium, che negli ultimi anni hanno perso quote di mercato.

"Il settore, dopo essere calato dal picco raggiunto nel 2020 e nel 2021, è in fase di ristrutturazione, il finanziamento di progetti di grandi dimensioni ha perso priorità. Il capitale è scarso, il che rende più difficile per gli studi indipendenti ottenere finanziamenti", ha concluso Wijman sull'argomento.

L'analista si è espresso anche su Nintendo Switch 2, pronosticandone il lancio nel 2024 con un Mario 3D e la retrocompatibilità.