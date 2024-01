I live service crolleranno nel 2024 e Sony sarà la più grande vittima, dice Jason Schreier

Oltre ad essere convinto che Nintendo Switch 2 sarà il prodotto videoludico più in voga del 2024, Jason Schreier di Bloomberg ha condiviso altri pronostici di avvenimenti che segneranno l'industria in questo nuovo anno.

Condividendo quanto già espresso dall'analista Tom Wijma, Schreier prevede che i live service subiranno una pesante flessione nel 2024. Sebbene esistano tutt'oggi progetti che continuano a prosperare nel tempo, primo su tutti Fortnite, è altrettanto evidente che la maggior parte dei GaaS non riesce a trovare il proprio spazio sul mercato. Giochi come Suicide Squad: Kill the Justice League, Skull & Bones, e i vari live service in via di sviluppo presso Sony, sembrano condannati prima ancora di fare il proprio debutto.

"Questo è un po' come barare perché sta già accadendo. Ma mi aspetto che quest'anno la carneficina possa solo peggiorare. Dalla metà degli anni 2010, le società di giochi hanno inseguito Destiny e Fortnite creando i propri game as a service, giochi che possono essere monetizzati per anni dopo il loro lancio iniziale. Molti di questi giochi online hanno fallito e persino i giganti hanno fallito nella loro ricerca di una crescita infinita, portando sia il produttore di Destiny Bungie che lo sviluppatore di Fortnite Epic Games a effettuare licenziamenti di massa nel 2023.

A differenza dei giochi tradizionali, che un utente in genere termina in poche settimane, questi GAAS continuano a competere tra loro per sempre, rendendolo estremamente pericoloso per i nuovi iscritti e garantendo più o meno che il sovraffollamento sia inevitabile. Giochi come Skull & Bones di Ubisoft e Suicide Squad: Kill the Justice League di Warner, ognuno dei quali è stato in sviluppo per più di cinque anni e probabilmente è costato cifre a otto o nove cifre, sembra che potrebbero essere condannati prima ancora del lancio. Sony PlayStation, che inspiegabilmente nel 2022 aveva dichiarato di voler pubblicare dieci giochi live-service nei prossimi anni, sarà la più grande vittima di questo crollo. Ha già cancellato molti dei suoi GaaS ed è ragionevole aspettarsi che altri seguiranno".

Tra i live service di Sony potrebbe esserci anche un picchiaduro, genere al quale la compagnia sembra nutrire dell'interesse.