Tutte le live della settimana su Twitch, si parte oggi con una diretta su Cyberpunk 2077

Anche questa settimana il canale Twitch di Everyeye.it si anima con una serie di appuntamenti speciali, si inizia oggi con una diretta dedicata a Cyberpunk 2077, senza dimenticare la maratona per i Game Awards e i consueti Q&A Deluxe del martedì e del venerdì.

Cyberpunk 2077 esce il 10 dicembre e per questo abbiamo in programma due eventi, una prima live oggi pomeriggio alle 17:30 e una maratona il 9 dicembre con tantissimi ospiti tra cui Federico Viola (voce di V), Falconero, Sabaku, MikeShowSha e i PlayerInside.

Lunedì 7 dicembre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Il Fossa

Ore 15:00 - Worms Rumble

Ore 17:30 - Parliamo di Cyberpunk 2077

Ore 21:00 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan87

Martedì 8 dicembre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 9 dicembre

Ore 10:00 - Maratona - Aspettando l'uscita di Cyberpunk 2077

Giovedì 10 dicembre

Ore 12:00 - Maratona The Game Awards 2020: in diretta a oltranza fino all'alba

Venerdì 11 dicembre

Ore 00:30 - Pre Show TGA 2020

Ore 01:00 - The Game Awards: seguiamo l'ultimo evento dell'anno

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 21:00 - Virtual Monogatari feat. Be_Frankie

Sabato 12 dicembre

Ore 15:00 - Call of the Sea

Ore 17:00 - Tekken 7 feat. SchiacciSempre

Ore 21:30 - Call of Duty: Black Ops Cold War feat. Kikachan87

Domenica 13 dicembre

Ore 17:00 - Star Citizen

