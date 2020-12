Quanti livelli ci sono in tutto in Crash Bandicoot 3?

Il terzo capitolo della saga di Crash Bandicoot, pubblicato in origine nel 1998 per PlayStation 1, è stato l'ultimo platform creato da Naughty Dog, che ha poi lavorato sul gioco di corse Crash Team Racing. Felicemente accolto dalla critica, è stato rimasterizzato per PS4 insieme ai due titoli precedenti nel 2017.

Crash Bandicoot 3 Warped vede il marsupiale arancione districarsi tra le epoche storiche più disparate, aiutato dal fedele protettore Aku Aku, alla ricerca del modo per sconfiggere il malvagio Dottor Cortex che ha cominciato a manomettere il tempo pur di accumulare i suoi preziosi cristalli.

I livelli del gioco presentano i design più disparati, dal momento che sono ambientati nei luoghi e nei tempi più vari: dall'antico egitto al futuro, dal fondale marino all'antico egitto. Il giocatore si muove di epoca in epoca grazie a una macchina del tempo, il "Time Twister", aiutando Crash a superare i 5 livelli di ogni stadio per poi affrontare un boss. Gli stadi sono 5, per un totale quindi di 25 livelli più 5 boss, l'ultimo dei quali è N. Cortex.

Il gioco, tuttavia, non si conclude con questi 30 livelli: dopo aver sconfitto l'ultimo boss, se avete raccolto almeno 5 reliquie, avrete accesso a una stanza segreta tramite la piattaforma rotonda al centro della warp room (l'hub del gioco). In questo sotterraneo, il "Neo-Cor System", potrete giocare altri 5 livelli segreti:

Area 51?

Future Frenzy

Rings of Power

Hot Coco

Egippus Rex

Nella versione rimasterizzata per PlayStation 4 è stato aggiunto un ulteriore livello bonus, Future Tense, creato da Vicarious Vision e quindi completamente inedito, che porta il totale dei livelli di Crash Bandicoot 3 a ben 36 (boss inclusi).