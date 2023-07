I livelli più difficili di Crash Bandicoot: il ponte maledetto e la motocicletta demoniaca

Pur avendo conquistato il cuore di critica e pubblico, la trilogia originale di Crash Bandicoot non era esattamente una passeggiata di salute, con alcuni livelli (soprattutto nel primo episodio) che spingevano davvero ai limiti i nervi e la pazienza dei giocatori per via della loro consistente difficoltà.

Soffermandoci sui primi tre giochi della serie, riproposti nel 2017 nella Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (a tal proprio, qual è il più bello dei primi tre Crash Bandicoot?), vi elenchiamo tre degli stage più difficili mai proposti dal brand:

Cold Hard Crash

I livelli innevati di Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back erano indubbiamente tra i più ostici a causa della fisica dei movimenti sul ghiaccio, piuttosto complicati anche dopo averli padroneggiati. Cold Hard Crash si prende tuttavia la menzione in quanto si è dimostrato uno dei più brutali di sempre da affrontare per i completisti: le difficoltà con i controlli, le varie trappole ed il posizionamento delle numerose casse da distruggere, senza dimenticare la famigerata "death route", hanno generato grattacapi a non pochi giocatori nel corso degli anni.

Orange Asphalt

Tra i diversi livelli di Crash Bandicoot 3 Warped, Orange Asphalt è forse il più complicato: trattasi di una gara in motocicletta nonché uno degli ultimi stage dell'avventura, dove per vincere l'ambito Cristallo è necessario piazzarsi in prima posizione. Impresa più facile a dirsi che a farsi: la pista è minata da numerose trappole ed ostacoli, mentre gli altri partecipanti della gara non vogliono saperne di rallentare. Aggiungiamoci un pizzico di legnosità nei controlli della moto, ed ecco che Orange Asphalt ha fatto sudare le proverbiali sette camicie a diversi appassionati.

The High Road

Non potevano certo mancare il terrore di tutti i giocatori dell'indimenticabile capostipite: i livelli sui ponti sospesi in aria, un vero e proprio incubo per i fan a causa delle sue piattaforme sottili e per gli ostacoli posizionati in maniera davvero illegale. The High Road in particolare si distingue per essere il più difficile del classico originale, e non è un caso che in tanti abbiano "barato" per portarlo a termine, cercando di saltare sopra le corde del ponte percorrendo così lo stage con maggior sicurezza. Poi certo, pure salirci sul cordame non era certo impresa immediata.

Bonus: Stormy Ascent

Livello progettato per il primo Crash Bandicoot ma poi rimosso dal gioco completo in quanto ritenuto troppo difficile da Naughty Dog, Stormy Ascent è stato poi aggiunto nella N.Sane Trilogy targata Vicarious Visions, permettendo così ai giocatori di riscoprire questo stage andato perso nel tempo. Ed è a tutti gli effetti uno dei più difficili dell'interno franchise di Crash, soprattutto per chi vuole portarlo a termine al 100%. Tra salti da calcolare letteralmente al millimetro e trappole come se non ci fosse un domani, Stormy Ascent non è un'impresa alla portata di tutti.