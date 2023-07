I livelli più difficili di Super Mario 2D: tra palle di fuoco ed aeronavi impazzite

Pur essendo da sempre rivolto ad un pubblico di tutte le età, nel corso degli anni i giochi di Super Mario, soprattutto i Platform 2D, hanno offerto livelli piuttosto ostici da affrontare, pieni di ostacoli e piattaforme posizionate in maniera subdola dove anche il minimo errore si paga a caro prezzo.

Di seguito, vi elenchiamo tre dei livelli più difficili mai visti in un Super Mario 2D, dalla serie principale fino agli spin-off per Game Boy.

L'Aeronave del Mondo 8 - Super Mario Bros. 3

Non c'è alcun dubbio che Super Mario Bros. 3 sia tra i migliori giochi di Super Mario mai realizzati, ma al tempo stesso è anche uno dei più impegnativi. Tanti i livelli che mettono alle strette il giocatore, ma uno in particolare si rivela brutale: l'Aeronave del Mondo 8, una delle ultime fasi dell'avventura. Questo stage si caratterizza non solo per la presenza di sottili piattaforme multiple su cui saltare, ma la telecamera è pure a scorrimento automatico e, soprattutto, molto più veloce del solito. Ciò significa che il giocatore deve compiere salti perfetti tra una piattaforma e l'altra nel frattempo che lo scorrimento automatico si fa sempre più intenso. E come se non bastasse, nemici e trappole sono pronti a far perdere preziose vite una dopo l'altra. Decisamente una sfida per veri duri in vista dello scontro finale con Bowser.

Tubular - Super Mario World

La Special Zone di Super Mario World ospita alcuni dei livelli più impegnativi del classico SNES, ma è Tubular a meritare in particolare la menzione. In sé si tratterebbe di uno stage piuttosto breve, peccato però che per raggiungere il traguardo dobbiamo trasformare il nostro Mario in una piccola mongolfiera fluttuante, muovendoci nel vuoto destreggiandoci tra un'infinità di ostacoli: Koopa Troopa volanti, Charging Chucks pronti a gettarsi contro di noi e piante carnivore che sputano palle di fuoco sono pronte a metterci i bastoni tra le ruote. E non essendoci alcun terreno in fondo, basta un semplice colpo per fare una brutta fine. Oltre il danno pure la beffa: la trasformazione in pallone ha durata limitata, dunque oltre ad evitare innumerevoli ostacoli dovremo muoverci anche molto rapidamente, acchiappando un altro potenziamento prima che i suoi effetti svaniscano.

Il Castello di Wario - Super Mario Land 2

Super Mario Land 2 Six Golden Coins è meritatamente tra i migliori giochi Game Boy di sempre, ma nel complesso non si tratta di un'avventura particolarmente difficile. Questo però fino all'ultimo livello, il Castello di Wario, dove il giocatore è chiamato a dare il massimo delle sue capacità. Non solo il castello è colmo di ostacoli di ogni genere tra palle infuocate, piattaforme evanescenti, pozze di lava e trappole mortali, ma non c'è nessun checkpoint e si tratta di uno degli stage più lunghi del gioco. Lo scontro con Wario non è troppo ostico, ma i suoi movimenti spesso imprevedibili possono creare non poche noie, con il rischio del game over sempre dietro l'angolo. In ogni caso la possibilità di impostare l'Easy Mode nella schermata di selezione file (premendo il tasto Select) semplifica un po' quest'ultima, grande sfida.