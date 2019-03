I livelli sotterranei e l'albero di abilità di RAGE 2 in video dal PAX East

Nel corso del PAX East 2019, i ragazzi di id Software hanno tenuto un panel per discutere dei futuri progetti che stanno portando avanti assieme a Bethesda e aprire una finestra sulla dimensione post-apocalittica di RAGE 2 con una nuova video dimostrazione.

Grazie a questo filmato registrato durante la seconda giornata di incontri con gli sviluppatori avvenuta durante i Bethesda Game Days, la rinomata software house statunitense ci offre uno spaccato delle attività che dovremo svolgere nell'esplorazione libera della mappa tra funambolici inseguimenti a bordo dei veicoli, sparatorie all'interno di scenari incredibilmente vasti e ambientazioni claustrofobiche popolate da decine di nemici armati fino ai denti.

Quanto alle abilità sbloccabili dall'eroe di RAGE 2, gli autori texani hanno confermato al PAX East la presenza di ben 70 miglioramenti, ciascuno dei quali sarà in grado di fornire dei bonus ingame proporzionali al loro livello di rarità e, quindi, all'impegno che dovremo metterci per strapparli dalle mani mutanti dei predoni della Zona Devastata. L'albero di miglioramenti delle abilità di RAGE 2 comprenderà potenziamenti offensive, difensive e "libere", capaci cioè di adattarsi al proprio stile di gioco e favorire un approccio free roaming.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, non prima però di ricordare a tutti gli appassionati di sparatutto a mondo aperto che RAGE 2 sarà disponibile a partire dal 14 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4. Qualora foste interessati, su queste pagine trovate un approfondimento sulle caratteristiche delle versioni per console mid-gen, con risoluzione, framerate e migliorie grafiche ottenibili affrontando il titolo su PS4 Pro o Xbox One X.