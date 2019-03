Lo pagina ufficiale di Google Stadia Store apre i battenti

A conclusione del keynote di presentazione di Google Stadia che sancisce l'ingresso in grande stile del colosso tecnologico di Mountain View nell'industria videoludica, i vertici di Big G aprono il portale ufficiale di Google Stadia Store.

Da queste pagine, presumibilmente, nel corso dei prossimi mesi potremo accedere al negozio di Stadia e sfogliare la libreria di videogiochi fruibili in streaming su qualsiasi sistema da coloro che vorranno abbracciare "il futuro del gaming" targato Google.

Disponibile sia in inglese che in italiano, il nuovo portale di Big G dedicato a Stadia si limita per il momento a fornire delle informazioni generiche sulle funzionalità della piattaforma, dalle potenzialità multiplayer con i titoli presenti nella ludoteca del sistema all'integrazione con YouTube che permetterà agli utenti di immergersi nell'esperienza di gioco senza alcun download o tempo di attesa.

A prescindere dalla piattaforma utilizzata, infatti, il servizio di game streaming collegato a Google Stadia ci darà modo di giocare su qualsiasi dispositivo e a una qualità grafica che migliorerà nel tempo: al lancio della console e del relativo servizio, previsto in entrambi i casi nel corso del 2019, potremo fruire di contenuti 4K HDR a 60fps grazie all'infrastruttura basata sul cloud di Stadia.