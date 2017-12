Lo Schalke 04 presenterà il team di League of Legends davanti a uno stadio gremito

Loè un club con un nutrito stuolo di fan. L'esorbitante cifra disui social lo classificano al diciottesimo posto nel mondo , mentre i suoi 140.000 tesserati fanno dello Schalke la settima squadra di calcio più grande al mondo in termini di adesione.

Il club, ora, desidera che i fan tradizionali abbraccino anche la squadra di League of Legends e, per questo motivo, la società tedesca vuole presentare i giocatori che parteciperanno al prossimo Spring Split davanti al proprio pubblico al Veltins Arena.

Presentare una squadra di League of Legends di fronte a dei tifosi di calcio non ha precedenti nella storia. E accadrà martedì 19 dicembre, in occasione della partita della Coppa di Germania contro l'FC Köln.

Prima della presentazione ufficiale, i giocatori passeranno attraverso un bootcamp della durata di una settimana. Durante questo periodo si alleneranno, discuteranno e svilupperanno strategie, cercheranno di legare tra loro. Dopo le vacanze di Natale, poi, il team si trasferirà a Berlino per iniziare i preparativi per lo Spring Split del Campionato Europeo di League of Legends.

Finora le reazioni alla notizia sui social media sono state miste. Se lo Schalke 04 Esports, il quale ha recentemente siglato una partnership in esclusiva con Twitch, riuscirà a conquistare nuovi appassionati di League of Legends, sarà sicuramente un vantaggio per la squadra e potrebbe dimostrare che sport tradizionali ed esport possono coesistere sotto la stessa bandiera.

La dirigenza dello Schalke 04 ha inoltre dimostrato grande tenacia nel perseguire questo obiettivo: l'organizzazione non ha abbandonato la squadra di League of Legends dopo essere retrocessa, a differenza di quanto accaduto con il Paris Saint-Germain Esports.

Se il progetto futurista dello Schalke avrà successo, probabilmente rappresenterà un modello per altri club sportivi interessati ad entrare negli esport. Se così non dovesse essere, probabilmente significa che l'approccio dei proprietari delle franchigie NBA che hanno investito nell'esport gestendo franchise con un metodo "separato" (ovvero tenendo i team esportivi formalmente staccati dalla franchigia ufficiale) potrebbe rappresentare un'opzione da riconsiderare anche in Europa.