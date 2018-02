Lo script di Kingdom Come Deliverance è due volte più lungo del Signore degli Anelli

Un'immagine pubblicata su Reddit mostra lo script diin tutta la sua lunghezza: il nuovo GDR medievale dicontiene infatti oltre 60 ore di dialoghi e uno script da 1 milione di parole, il doppio di quelle contenute nei 3 libri del

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, del resto, le pagine che compongono lo script di Kingdom Come Deliverance sono talmente numerose da formare quasi una parete di carta. Con oltre 1 milione di parole, 60 ore di dialoghi, 50 attori e 3 ore e mezzo di cutscene, il nuovo GDR medievale di Warhorse Studios sembra promettere un mondo di gioco molto vasto e ricco di dettagli sul versante narrativo.

Prendendo in considerazione lo script di Kingdom Come Deliverance, questo risulta essere 2 volte più grande dei tre libri del Signore degli Anelli messi insieme (escluso Lo Hobbit), giusto per rendere l'idea della sua incredibile mole. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 13 febbraio.