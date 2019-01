Lo scrittore di Rogue One critica EA per la cancellazione dello Star Wars di Motive

La storia recente del franchise videoludico di Star Wars è piuttosto turbolenta. Nell'ottobre del 2017 Electronic Arts ha chiuso Visceral Games, che era al lavoro su un gioco di Star Wars story-driven (nome in codice Ragtag) supervisionato da Amy Hennig, celebre sceneggiatrice della serie Uncharted.

Gli asset del gioco sono così passati nelle mani dei ragazzi di EA Vancouver/Motive, che avrebbero dovuto trasformarlo in un open-world. Stando a quanto riferito da Jason Schreirer di Kotaku, questo progetto, identificato con il nome in codice Orca, sarebbe stato cancellato nei giorni scorsi. Electronic Arts non lo ha ancora confermato ufficialmente, limitandosi a diramare un comunicato di difficile interpretazione. EA Vancouver si troverebbe ora al lavoro su un terzo titolo di Star Wars, costruito da zero, che dovrebbe vedere la luce tra il 2020 e il 2021.



In una recente intervista concessa a Greg Miller di Kinda Funny, il co-scrittore della storia del film Rogue One, Gary Whitta, ha criticato aspramente Electronic Arts per la gestione del franchise negli ultimi anni e per la presunta cancellazione di Star Wars "Orca" di EA Vancouver/Motive.

"L'accordo [per lo sfruttamento di Star Wars] è stato siglato nel 2013 e ha una durata di 10 anni. Siamo poco oltre la metà a questo punto, quindi immaginate se io fossi Bob Iger, capo della Disney, e chiamassi i ragazzi di EA per fare il punto della situazione. Sono usciti due giochi di Battlefront, entrambi mediocri, uno dei quali senza storia e l'altro diventato una grandissima fonte di imbarazzo a causa del fiasco delle microtransazioni. Imbarazzo non solo per EA, ma anche per Disney e il brand di Star Wars".

"Avevano un gioco lineare in stile Uncharted [riferendosi allo Star Wars di Visceral] sviluppato da quella che è probabilmente la miglior narrative designer dell'intero settore [Amy Hennig]. Lo hanno cancellato. Hanno trasferito gli asset ad EA Vancouver per creare un nuovo, ancor più grande e ambizioso open-world... hanno cancellato anche questo. Ok, cos'altro... niente! Questo è quello che hanno fatto in cinque anni".

Cosa ne pensate delle (dure) parole di Gary Whitta?