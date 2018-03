Lo shooter survival Earthfall uscirà su PC, PS4 e Xbox One durante la primavera

, shooter coopeartivo a quattro giocatori già disponibile in Early Access su Steam, sarà lanciato in vesione definitiva su PC, PlayStation 4 e Xbox one durante la stagione primaverile, come annnciato oggi dagli sviluppatori di

In Earthfall, i giocatori saranno chiamati a collaborare fra di loro per combattere la minaccia portata da un'invasione aliena. Sarà possibile fare utilizzo di un arsenale composto in parte da armi futuristiche ed in parte moderne, oltre che di barricate portatili, torrette mobili e molto altro ancora. Il titolo presente multiple campagne, mentre sul fronte tecnico da segnalare il supporto alla risoluzione 4K e l'HDR su PS4 Pro e Xbox One X.

Earthfall uscirà su PC, PS4 e Xbox One durante la primavera. In cima alla notizia trovate il nuovo trailer pubblicato da Holospark.