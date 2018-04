Lo shooter VR Archangel si aggiorna e diventa Archangel: Hellfire, con PvP e PvE in co-op

Archangel, lo shooter dedicato alla VR sviluppato dal team Skydance Interactive, sta per ricevere un corposo aggiornamento, chiamato Archangel: Hellfire, che introdurrà all'interno del gioco la componente multiplayer. Sono in arrivo quindi le modalità PvP e PvE, quest'ultima anche in co-op.

Per la componente PvP verrà messa a disposizione degli utenti la modalità Team Deathmatch, in cui ci si potrà sfidare in battaglie 2v2 impersonando gli agenti dell'United States Free Forces o della malvagia HUMNX Corporation. Per quanto riguarda il pacchetto PvE, l'aggiornamento vi permetterà di affrontare orde di nemici in compagnia dei vostri amici grazie alla co-op.

Inoltre l'update prevede una carrellata di nuovi contenuti, come ad esempio quattro nuove mappe e sei nuovi mech, suddivisi in tre sotto-classi, ognuna delle quali sarà caratterizzata da abilità ed armi differenti.

Verranno anche rivisti i comandi disponibili nella cabina di pilotaggio, in modo da renderli più fluidi durante i combattimenti.

Stando ai dettagli condivisi dal team di sviluppo, Archangel: Hellfire sarà disponibile a partire dal 28 giugno, e metterà a disposizione in modo gratuito e per un periodo di tempo limitato la modalità Team Deathmatch. Inoltre chi possiede già la versione standard del gioco su PC la potrà provare in anteprima, mentre tutti gli altri avranno la possibilità di testarla tramite l'Early Access Battle Training a partire dal 25 maggio.