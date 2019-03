Lo shop di Fortnite si aggiorna: la skin Vanguard e tanto altro nell'update del 27 Marzo

In attesa dell'aggiornamento 8.20 di Fortnite che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, come di consueto, lo shop in-game del Battle Royale di Epic Games si aggiorna ed anche oggi porta un succoso carico di novità, tra cui tante nuove skin, glider, picconi e chi più ne ha più ne metta.

Si parte con le nuove skin, la futuristica Dark Vanguard, skin leggendaria che ricorda un po' lo stile dei Daft Punk, e l'altra skin leggendaria chiamata Wukong, entrambe in vendita a 2000 V-Bucks. La skin epica Tomatohead è invece in vendita a 1500 V-Bucks, e soddisferà le vostre esigenze pomodorose. Altri outfit disponibili sono la rara Mayhem e la poco comune Liteshow.

In ambito outfit vi ricordiamo che è possibile scaricare la skin Carbon di Fortnite gratuitamente per i possessori di abbonamento a PlayStation Plus.

Sfiziosi anche i glider in vendita, dal Deep Space Lander a quello che ricorda lo Space Shuttle, fino ad arrivare all'Extra Cheese, che è... beh, una fetta di pizza. Per la vostra fame di vittorie, immaginiamo.

Sempre a tema pizza c'è anche il piccone a forma di rotella per tagliarla, mentre l'altro piccone in vendita è lo Jingu Bang.

L'aggiornamento dello shop sarà online a partire da mezzogiorno nel nostro Paese, come d'abitudine. Vi ricordiamo che come sempre, gli oggetti in vendita apporteranno modifiche unicamente estetiche al vostro personaggio, e non costituiranno alcun vantaggio in battaglia.

L'elenco completo degli aggiornamenti lo trovate nel link della fonte, mentre nel tweet in calce alla news potete dare una prima occhiata ai nuovi articoli dello shop.