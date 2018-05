Lo sparatutto sci-fi Manticore - Galaxy on Fire disponibile ora su Apple TV

Ad un mese dal lancio su Nintendo Switch, il gioco d'azione spaziale Manticore - Galaxy on Fire di Deep Silver FISHLABS è ora disponibile anche per Apple TV.

Il titolo è completamente ottimizzato per l'hardware in questione e porta le avventure spaziali e i combattimenti galattici nel tuo salotto. Può essere trovato su App Store.

L’avvincente trama del gioco è ambientata in un remoto mondo spaziale chiamato Neox Sector. Lì fuori, spietati pirati spaziali e mega-conglomerati taglia gole, cercano di rivendicare una risorsa estremamente potente chiamata Mhaan-Tiq. Inoltre, Manticore - Galaxy on Fire offre una campagna di 8 ore suddivisa in tre atti e grafica 3D di altissimo livello, oltre a un voice-over in inglese e una guida intuitiva tramite controller MFi.