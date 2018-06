Lo Star Wars ex Visceral avrà il single player, secondo un annuncio di lavoro

Electronic Arts è alla ricerca di un lead online designer per il nuovo gioco di Star Wars assegnato ad EA Vancouver, ma tra le mansioni indicate per l'incarico trapela anche la presenza di un comparto single player condito da elementi narrativi.

Per chi non lo ricordasse, il nuovo gioco di Star Wars in sviluppo presso gli studi di EA Vancouver è nato dalle ceneri di Visceral Games, software house che Electronic Arts ha deciso di chiudere dopo una serie di valutazione. Il progetto originale si sarebbe presentato come un titolo puramente single player, un'esperienza puramente story driven sulla falsariga di Uncharted.

Al momento non si conoscono particolari dettagli sulla visione di EA Vancouver e sulla direzione che prenderà il nuovo processo di sviluppo, a parte il fatto che sarà orientato verso la componente online. Il nuovo annuncio di lavoro pubblicato da EA, tuttavia, contiene un riferimento abbastanza esplicito al comparto single player: "Collabora con il creative director, il game director e il lead writer per allineare in una formula organica tutte le funzionalità connesse con la narrativa e il gameplay single player", si legge tra le varie mansioni che dovrebbe ricoprire il candidato ideale per il ruolo di lead online designer.

Conosceremo ulteriori dettagli sul gioco all'E3 2018 di Los Angeles?