Lo store di Google anticipa l'arrivo di Yeti, la nuova console per videogiochi

A inizio settimana Google ha lanciato il teaser Gather Around preannunciando novità sul "futuro del gaming" alla GDC di San Francisco, durante uno speciale evento in programma il 19 marzo. Lo store online di Big G ha parzialmente confermato l'arrivo di un nuovo hardware...

Il negozio online di Google dedicato alla vendita di hardware come Pixel, Home e Nest presenta ora una pagina intitolata "Scopri un nuovo modo di giocare", priva di informazioni, che invita però a registrarsi per ricevere aggiornamenti in merito: "Registrati per ricevere aggiornamenti da Google su novità e offerte relative al mondo del gaming."

Google Yeti sarà quindi una console fisica vera e propria? E' ancora troppo presto per dirlo, ma certo il fatto che Big G stia promuovendo questo reveal sul suo store, farebbe pensare ad una console tradizionale o un dispositivo fisico per lo streaming.

Secondo indiscrezioni recenti, SEGA, ID Software e Ubisoft sarebbero fortemente interessate a sviluppare giochi per Google Yeti, con la prima che potrebbe avere già alcuni progetti in cantiere, tra cui un nuovo OutRun.

Ne sapremo di più la prossima settimana, l'appuntamento con il Panel di Google alla GDC 2019 è previsto per martedì 19 marzo alle 18:00, ora italiana, restate sintonizzati su queste pagine per tutti i dettagli e le novità in merito.