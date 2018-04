Lo store online di Bioware chiuderà temporaneamente: grandi sconti su tutti gli articoli

Lo store di Bioware, paradiso dei collezionisti di articoli a marchio Mass Effect e Dragon Age, a breve dovrà chiudere i battenti temporaneamente, dunque l'azienda ha deciso di lanciare una serie di grandi sconti per svuotare i magazzini, proponendo tanti dei suoi prodotti a prezzi praticamente stracciati.

La software house ha infatti annunciato che a fine aprile si concluderà la partnership con il suo fornitore di merci, e ciò causerà la chiusura temporanea del portale. Ciò vuol dire che avete tempo fino alla fine del mese per approfittare degli sconti su tutti i prodotti acquistandoli a prezzi fortemente ridotti. Sullo store online avete a disposizione una vasta gamma di articoli, come magliette, cappellini, felpe, abiti, spille e così via. Particolarmente vantaggiose le offerte sui pezzi da collezione: i busti di Cassandra, Iron Bull e Sera passano da 70.00 dollari a soli 4.99 dollari, la replica del Nomad da 100 a 24.99 dollari e le statue di Mordin e Morrigan rispettivamente da 340.00 a 199.00 dollari e da 330.00 a 179.99 dollari. Per la lista completa delle offerte in corso, rimandiamo allo store ufficiale. Approfitterete in questi giorni degli sconti proposti da Bioware? Ci sono articoli che hanno attirato la vostra attenzione?