Lo Story Trailer di The Division 2 arriva oggi pomeriggio

Tramite i suoi canali social, Ubisoft ha annunciato che lo Story Trailer di Tom Clancy's The Division 2 verrà pubblicato oggi, mercoledì 16 gennaio, alle 18:00 ora italiana. Questo pomeriggio potremo quindi vedere il nuovo video del gioco che riassumerà la trama del sequel di The Division.

Ton Clancy's The Division 2 è atteso per il 15 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso il gioco verrà pubblicato in formato retail e digitale su Uplay e Epic Games Store ma non arriverà su Steam, come specificato recentemente da Ubisoft. Il lancio dovrebbe essere anticipato da una Beta Privata apparentemente in programma a partire dal primo febbraio, è probabile che maggiori dettagli in merito possano essere diffuso insieme allo Story Trailer o al più tardi nelle ore successive.

Non ci resta che attendere poche ore per saperne di più, ricordiamo che il nuovo trailer di The Division 2 è atteso per le 18:00 di oggi pomeriggio, sintonizzatevi sulle pagine di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti a riguardo.