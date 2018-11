Lo streamer NICKMERCS cambia idea: Fortnite ha bisogno di una modalità ranked

Come saprete, Fortnite non include nessuna modalità ranked, il che vuol dire che tutti i giocatori vengono di volta in volta aggregati nelle stesse lobby, senza che nessuna distinzione di sorta venga tenuta in considerazione tra loro.

Se fino a poco tempo fa si trovava d'accordo con la posizione di Epic Games, il noto streamer Nick ‘NICKMERCS’ Kolcheff, facente parte dell'organizzazione eSports 100 Thieves, ha ora cambiato idea dopo aver partecipato alle qualificazioni di Fortnite Winter Royale che si sono tenute fra il 24 e il 25 novembre (torneo in cui non è riuscito a qualificarsi per la fase successiva del Winter Royale, rimanendo escluso dai migliori 200 giocatori del Nord America).

"La gente mi ha parlato spesso del fatto che desiderano delle playlist classificate, e per molto tempo sono stato contrario a questa idea", ha dichiarato in un recente stream. "Capisco perché Epic voglia tenere tutti nella stessa playlist, sapete, nello stesso calderone. Ne comprendo la ragione. Ma ora, dopo aver giocato per 12 ore? Non voglio più giocarci. Non voglio farlo. Fa schifo, è maledettamente lento, e tutti fanno schifo. Nessuno si impegna per davvero". Voi cosa ne pensate? Un sistema ranked gioverebbe al bilanciamento di Fortnite? Approfittiamo per ricordarvi che sulle nostre pagine trovate una Guida alle Sfide a fasi della Settimana 10 della Stagione 6.