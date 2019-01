Lo streaming e i servizi in abbonamento sono il futuro del gaming, secondo Square-Enix

Con l'avvento di servizi come il PlayStation Now e l'Xbox Game Pass, appare sempre più evidente come l'industria videoludica stia andando incontro ad una sua evoluzione strutturale.

Dopo aver assistito e partecipato al sempre più evidente passaggio al digitale, il gaming in streaming e le sottoscrizioni agli abbonamenti mensili/annuali potrebbero rappresentare il futuro del medium, andando a rimpiazzare, quantomeno in parte, i tradizionali metodi di distribuzione sul mercato dei videogiochi. Questo è quanto ha avuto da dire al riguardo Yosuke Matsuda, a capo di Square-Enix:

"L'attuale generazione di console è entrata nella sua fase finale, e la prossima generazione è diventata oggetto di discussione nell'industria dell'intrattenimento digitale. Nel frattempo, sono emersi i primi servizi streaming dedicati al gaming. Lo streaming probabilmente introdurrà nuovi gestori di piattaforme nel mercato, oltre ai già presenti platform holder.



Questi sviluppi producono un crescente numero di entrate di cui publisher e sviluppatori possono servirsi per realizzare nuovi contenuti. In particolare, i servizi di gaming in streaming fungeranno da veicolo finale per la rapida transizione dalla vendita dei giochi scatolati agli acquisti digitali. Lo streaming porta inoltre con sé i nuovi modelli di business basati sulla sottoscrizione di abbonamenti, quindi crediamo che decidere come approcciarci a questi trend si rivelerà cruciale per continuare a crescere".

Non solo Square-Enix, ma anche Sony e Microsoft sembrano guardare con estremo interesse a queste nuove prospettive che potrebbero segnare la storia del mercato dei videogiochi. Nel frattempo, però, alcuni mettono sul tavolo alcune controindicazioni: lo streaming, secondo lo sviluppatore di Hellpoint, non potrà mai offrire un'esperienza qualitativamente paragonabile a quella proposta dalle console tradizionali.