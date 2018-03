Lo studio di David Jaffe, ideatore di God of War, lavorava ad un gioco di Iron Man in VR

Come vi abbiamo riferito soltanto un giorno fa,, studio capitanato da, noto creatore delle serie di Twisted Metal e God of War, ha chiuso i battenti

Ora che lo studio non è più attivo, Jaffe ha colto l'occasione per rivelare uno dei progetti segreti su cui gli sviluppatori erano impegnati fino a poche settimane fa. Come potete leggere tramite il tweet che trovate in calce alla notizia, The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency stava sviluppando un videogioco di Iron Man per PlayStation VR. Il titolo non era finanziato da alcun collaboratore, e Marvel non è mai stata a conoscenza del progetto (la software house contava di mostrare loro il progetto quando fosse stato presentabile). Tra le altre cose, ci viene rivelato che il titolo prevedeva la possibilità di parlare con J.A.R.V.I.S. mediante l'utilizzo del microfono di PS VR.

Jaffe conclude il suo messaggio con una nota di speranza: il progetto è momentaneamente naufragato, ma non si esclude la possibilità di riprenderlo in mano in contesti diversi.