Lo studio dell'ex Blizzard Ben Brode è al lavoro su un gioco legato all'universo Marvel

Dopo aver lasciato Blizzard Entertainment lo scorso aprile e aver fondato lo studio di sviluppo indipendente Second Dinner, Ben Brode e Hamilton Chu hanno finalmente rivelato i primi dettagli sul loro prossimo progetto.

Tramite un video pubblicato su Youtube i due sviluppatori hanno annunciato che il loro nuovo progetto sarà legato all'universo Marvel. Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni riguardo il gioco in sé, tuttavia Brode ha confermato che il suddetto titolo è in sviluppo da circa sei mesi e ha poi rivelato che lo studio ha ricevuto un finanziamento di 30 milioni di dollari da NetEase; questi fondi permetteranno alla software house di assumere nuovi impiegati e trasferirsi in una nuova sede.

Il capo di Marvel Games Jay Ong si è detto molto ottimista della partenrship stretta con Second Dinner: "Ho lavorato con Hamilton e Ben per diversi anni e loro sono esattamente gli sviluppatori che vogliamo per un nuovo gioco Marvel. Loro due e gli altri componenti di Second Dinner hanno creato alcuni dei giochi migliori dell storia, e ora lavoreranno con il team di Marvel Games e avranno la possibilità di divertirsi con l'universo Marvel...sarà fantastico! O forse spettacolare! O incredibile! O molto probabilmente tutti gli aggettivi che ho detto".

Prima di intraprendere la sua carriera presso Blizzard nel ruolo di executive producer di Hearthstone, Hamilton Chu ha lavorato per sei anni fra le fila di Bungie collaborando allo sviluppo di titoli del calibro di Halo e Halo 2, mentre Ben Brode è noto come ex Lead Designer e game Director di Hearthstone e per aver collaborato allo sviluppo di diverse espansioni di World of Warcraft. Quali sono le vostre aspettative?