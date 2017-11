Lo studio di Fumito Ueda cerca nuovo personale per il prossimo progetto

GenDESIGN, lo studio di sviluppo dietro The Last Guardian , è alla ricerca di nuovo personale per la realizzazione del nuovo progetto di Fumito Ueda. L'annuncio è stato pubblicato sulla pagina Twitter della software house.

GenDESIGN è alla ricerca di numerose figure professionali come programmatori C++, animatori 3D e artisti con esperienza in Maya. Per completare il quadro, lo studio avrebbe aperto una posizione anche per il ruolo di game designer e project manager, a testimonianza di come il prossimo progetto di Fumito Ueda si trovi ancora in una fase di sviluppo non particolarmente avanzata.

Come dichiarato durante un'intervista pubblicata lo scorso maggio, il nuovo gioco di Fumito Ueda potrebbe avere una struttura open world ispirata a Shadow of the Colossus. Voi cosa vi aspettate dall'autore di Ico e The Last Guardian?