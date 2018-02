Lo studio italiano BadSeed annuncia Insidia, in arrivo a fine febbraio su PC

, sviluppatore indipendente tutto Italiano con ormai quattro anni di esperienza nel campo dei videogiochi con tre titoli sviluppati all’attivo (Sheep UP, Sleep Attack e The Beggar's Ride), presenta, gioco di duelli a turni completamente free to play, in a fine febbraio su Steam.

Nel gioco, dal ritmo incalzante, due avversari si affrontano controllando una squadra composta da quattro potenti eroi. le meccaniche di gioco sono in grado di offrire un’esperienza innovativa, ma comunque basata su un setting conosciuto. Attraverso scontri veloci e frenetici, i giocatori saranno gradualmente introdotti in un modello di gioco molto tattico, con regole molto facile da apprendere, ma con una profondità strategica che richiede maestria per essere padroneggiata.

Insidia presenta un sistema di combattimento unico nel suo genere, basato su turni rapidi e simultanei ed un flessibile sistema di combo. Con un singolo ordine, impartito in una manciata di secondi, tutti gli eroi di una squadra possono combinare i propri poteri per raggiungere risultati spettacolari. Le partite hanno un tetto massimo in termini di tempo di 15 minuti. Quindi incontri veloci, divertenti ed entusiasmanti. Le abilità passive sono il cuore del sistema di combattimento di Insidia. Anche se i giocatori possono controllare direttamente un solo eroe durante ciascun turno, gli altri membri della squadra non staranno a guardare, al contrario, ognuno effettuerà una speciale azione automatica. A differenza di molti giochi simili, Insidia non è un semplice deathmatch. I giocatori devono infatti controllare luoghi strategici per neutralizzare le difese dell’avversario e raderne al suolo la base, in uno schema immediatamente familiare a qualsiasi appassionato di MOBA.

Grazie alla sua natura competitiva, Insidia, ambisce ad imporsi nel mondo degli E-sport. Per questa ragione, il gioco è stato pensato per essere divertente tanto da giocare quanto da guardare. Proprio grazie a queste sue peculiarità, Insidia apparirà su FaceIT, noto portale di competizioni online con oltre 10 milioni di utenti, diventando il primo titolo Indie ad approdare sulla piattaforma. Inoltre, grazie all'ultimo aggiornamento, il numero #19, Insidia sarà disponibile, oltre che per PC e Mac, anche per SteamOS e Ubuntu, garantendo una sempre più ampia scelta ai suoi utenti.