Lo studio di Wild Guns Reloaded è al lavoro su un nuovo remake

Tengo Project, lo studio dietro Wild Guns Reloaded, ha annunciato di essersi messo al lavoro su un secondo remake, senza però fornire particolari indicazioni sul gioco che riceverà il trattamento di restauro. Di quale titolo potrebbe trattarsi?

Wild Guns Reloaded è stato il primo remake realizzato da Tengo Project, arrivando su PlayStation 4 nel dicembre del 2016, su PC nel luglio del 2017 e di recente su Nintendo Switch lo scorso aprile. Come segnalato sul sito ufficiale dello sviluppatore, il "Remake Project #2 è appena iniziato. Nel prossimo futuro riveleremo nuovi dettagli", con la conferma che la software house si sta dedicando al suo secondo remake.

Di quale gioco potrebbe trattarsi? Andando a guardare il portfolio di Tengo Project, sappiamo che la compagnia ha sfornato in passato i seguenti titoli:

The Ninja Warriors (1994, SNES)

Wild Guns (1994, SNES)

Mighty Morphin Power Rangers: The Fighting Edition (1995, SNES)

Mobile Suit Gundam Wing: Endless Duel (1996, SNES)

Omega Five (2008, Xbox Live Arcade)

Come visto con Wild Guns Reloaded, lo sviluppatore ripescherà uno dei suoi vecchi titoli? Oppure si dedicherà al remake di un altro classico? Per scoprirlo non rimane che attendere nuove informazioni da Tengo Project. Per tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.