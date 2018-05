Lo studio di Wonder Boy The Dragon's Trap amerebbe realizzare i remake di Zelda 1 e 2

Parlando ai microfoni di Eurogamer.net, il team di Wonder Boy: The Dragon's Trap ha ribadito un sogno di cui aveva fatto cenno l'anno scorso: realizzare i remake dei primi due capitoli di The Legend of Zelda usciti su NES.

A confessarlo è Omar Cornut, responsabile del team LizardCube, la software house dietro lo sviluppo di Wonder Boy: The Dragon's Trap. Queste le sue parole: "Zelda. Il primo capitolo è un gioco migliore - come tutti sembrano concordare - ma il secondo, al contrario, è un titolo che avrebbe potuto fare di meglio. Questo lo rende un ottimo candidato per un remake: potremmo prendere questo gioco, correggerne i difetti e migliorarlo. La cosa avrebbe senso... Ma il primo Zelda è già perfetto così, se dovessi rifarlo da zero non cambierei nulla. E se finissi per cambiare qualcosa, i fan farebbero una rivolta. Ad ogni modo stiamo parlando di Nintendo, quindi..."

Esattamente un anno fa, lo stesso Omar Cornut aveva espresso un pensiero molto simile ai microfoni di USGamer, riferendosi esclusivamente al primo The Legend of Zelda. In questo caso, invece, il respondabile di LizardCube ha voluto porre l'accento sul secondo capitolo della serie uscito su NES, facendo notare come un buon remake potrebbe farlo rinascere sotto una nuova luce.

Naturalmente, visto che i diritti appartengono a Nintendo, soltanto la casa di Kyoto può decidere di portare a termine un'operazione del genere. Voi accogliereste con piacere i remake dei primi due capitoli di Zelda?