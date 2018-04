Lo studio di Yakuza è al lavoro su una nuova IP per console non ancora annunciata

In un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di Famitsu, il CEO di Sega Sammy Haruki Satomi ha rivelato che il team di Yakuza, oltre ad avere in cantiere Shin Yakuza, è al lavoro su una nuova IP per console non ancora annunciata.

Il dirigente purtroppo non ha rivelato ulteriori dettagli a riguardo, limitandosi a sottolineare l'intenzione dello studio di creare nuove IP per diverse piattaforme.

Al momento, dunque, brancoliamo nel buio. In attesa di aggiornamenti futuri da parte di SEGA o del team di sviluppo, non possiamo altro che far viaggiare la fantasia ed elaborare le nostre ipotesi, quindi vi chiediamo: vorreste una nuova IP che però mantenga alcune delle meccaniche che hanno reso iconica la serie di Yakuza o preferireste qualcosa di completamente nuovo?

Nel frattempo, vi ricordiamo che Yakuza 6: The Song of Life è adesso disponibile su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Sulle pagine di Everyeye, il capitolo conclusivo della storia di Kazuma Kiryu è stato premiato con un 8.7 dal nostro Francesco Serino, che ha affermato: "Qualunque siano state le motivazioni che ci hanno portato fino a Song of Life, il risultato finale è comunque eccellente. C'è ancora qualcosa che lo trascina nel passato, come ad esempio l'atavica staticità dei personaggi in attesa di un nostro input, ma il salto di qualità è netto, in ogni singolo aspetto di gioco".