Lo sviluppatore di Stories Untold svela Pekken, un picchiaduro tra... uccelli

Che per lavorare nel mondo dei videogame ci voglia un pizzico di follia crediamo sia cosa nota più o meno a tutti, ma forse lo sviluppatore di Stories Untold, Jon McKellan, ha dimostrato di averne un po' più di quanto ci si aspettasse.

L'autore ha infatti svelato su Twitter un suo curioso progetto: un picchiaduro con protagonisti... dei piccioni. Se avete sempre sognato dunque vedere due uccelli virtuali mazzuolarsi senza pietà su uno schermo, o se giace in voi il desiderio di prendere a beccate un vostro amico in una folle sessione multiplayer, tenete d'occhio il titolo di McKellan, Pekken (noto anche come Beak Fighter II Turbo e Beaks of Rage).

Ma come è nata questa curiosa iniziativa? Semplicemente lo sviluppatore di NoCode durante il weekend ha postato sul popolare social network un primo brevissimo video del prototipo, che vede scontrarsi in uno spietato duello Walter Peck e Jackie Bird. In un tweet successivo, del quale probabilmente in futuro lo McKellan si pentirà, ha promesso che al raggiungimento dei 10mila retweet, Pekken avrebbe visto effettivamente la luce, dopo lo sviluppo del suo attuale progetto, il thriller sci-fi Observation.

Ebbene, la quota prevista è stata raggiunta e superata (al momento siamo oltre gli 11mila retweet), per cui se ogni promessa è debito, prima o poi potremo effettivamente sfidarci ad un combattimento all'ultima piuma. Altro che Mortal Kombat 11, dunque: l'ultima frontiera del picchiaduro saranno le lotte fra i piccioni. Forse.