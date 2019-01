Lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è iniziato realmente solo nel 2015/2016

Maciej Pietras, Lead Animator di CD Projekt RED, è stato intervistato dal sito francese JeuxActu e in questa occasione ha confermato che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è entrato nel vivo solo negli ultimissimi anni.

Come ricorderete, il gioco è stato annunciato nel 2012 ma lo sviluppo effettivo sarebbe iniziato solamente a cavallo tra il 2015 e il 2016, una volta completati i lavori sulle due espansioni di The Witcher 3 Wild Hunt, la più recente delle quali (Blood & Wine) è stata lanciata nella primavera del 2016.

Maciej Pietras ribadisce come il gioco sia in fase di sviluppo da poco più di 36 mesi, nessuna conferma invece riguardo la finestra di lancio di Cyberpunk 2077. C'è chi ipotizza una pubblicazione a fine 2019 e chi invece opta per il 2020, altri ancora invece parlano del 2021 come anno di lancio, così da poter pubblicare il titolo in contemporanea su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Scarlett.