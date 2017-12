Lo sviluppo di Soulcalibur VI è al 70%; saranno presenti anche personaggi guest

Dopo un digiuno che per i fan della serie è parso un'eternità, l'anno prossimo verrà pubblicato un nuovo titolo della serie: il sesto capitolo del picchiaduro, infatti, è stato recentemente svelato ai

In un'intervista esclusiva pubblicata dal magazine Famitsu, il producer Motohiro Okubo, il production producer Michinori Ozawa e il director Yoshiyuki Takahashi hanno svelato qualche nuovo dettaglio su Soulcalibur VI. Per il team di sviluppo, la parola chiave del progetto è "reboot", fattore che li ha portati a dare uno sguardo alle pubblicazioni passate per capirne l'apprezzamento tra i giocatori.

Come in tutte le nuove uscite della saga, anche in Soulcalibur VI vedremo volti nuovi che avranno un ruolo fondamentale nella storia. Tra questi, si legge tra le pagine di Famitsu, faranno il loro esordio anche dei personaggi guest. A livello di gameplay, il nuovo capitolo offrirà una serie di bilanciamenti che permetteranno a tutti di giocare, anche se le meccaniche di base resteranno pressoché immutate. Una delle novità è rappresentata dal Reversal Edge System, una meccanica che conferisce un potenziamento temporaneo e da accesso a nuovi colpi e combinazioni visivamente spettacolari.

Soulcalibur VI uscirà nel 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.