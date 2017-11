Lo sviluppo di Valkyria Chronicls 4 è completo al 90%, nuovi dettagli da Famitsu

Dopo l'annuncio della scorsa settimana, arrivano oggi nuovi dettagli su, nuovo episodio della seriein arrivo nel 2018. Secondo quanto riportato dal settimanale Famitsu, i lavori sarebbero già in fase avanzata e il progetto sarebbe completo al 90%.

Il lancio del gioco è previsto per il 21 marzo 2018 in Giappone e i lavori procedono senza particolari problemi. La rivista svela poi il ritorno delle modalità Action e Command, oltre che del nuovo veicolo Hafen, un carro armato ispirato a quello presente nei vecchi giochi della serie.

Per quanto riguarda la trama, scopriamo che il protagonista si chiama Claude, il quale dovrà riconquistare l'amica Riley, allontanatasi dopo una serie di eventi non meglio precisati che verranno svelati nel corso dell'avventura.Valkyria Chronicles 4 arriverà anche in Occidente nel corso del 2018 su PlayStation 4, PC Windows e Nintendo Switch, maggiori dettagli sulla finestra di lancio europea non sono noti.