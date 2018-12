Lo sviluppo di Ys 9 Monstrum Nox è completo al 50%, rivela Falcom

L'ultimo numero di Famitsu, nota rivista videoludica giapponese, include un'intervista a Toshihiro Kondo: in questa occasione il presidente di Falcom ha rivelato nuovi dettagli e informazioni riguardo Ys IX: Monstrum Nox, il nuovo capitolo della serie annunciato pochi giorni fa.

Di seguito, potete leggere un riassunto delle novità più rilevanti:

lo sviluppo è completo al 50%

il sottotitolo Monstrum Nox, che vuol dire notte dei mostri, è il concept attorno al quale si svilupperà l'intero gioco

le ambientazioni saranno caratterizzate da una spiccata verticalità. Ci saranno boschi, praterie e rovine, ma anche location urbane

il combat system e i controlli di base del party sono rimasti invariati, tuttavia il gioco includerà nuove abilità speciali (ad esempio correre sui muri) ottenibili sconfiggendo determinati nemici

la ragazza incappucciata vista nelle prime immagini promozionali interpreterà un ruolo fondamentale nella storia

le vicende narrate si svolgono in un'epoca successiva a Ys Seven. Aldol, che vedremo in età avanzata, è diventato un avventuriero di una certa fama

Ys 9 Monstrum Nox è atteso nel corso del prossimo anno in Giappone. Al momento Falcom ha confermato solamente lo sviluppo della versione Playstation 4, tuttavia non è escluso che in futuro il gioco possa approdare anche su PC e Nintendo Switch, proprio come il suo predecessore.