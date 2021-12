Loco Motive: il punta e clicca ispirato ai classici LucasArts su Switch e Steam nel 2022

Cogliendo l'opportunità offerta dal palco virtuale dell'Indie World Showcase del 15 dicembre, i ragazzi di Robust Games ed il publisher Chucklefish hanno presentato Loco Motive, una irriverente avventura punta e clicca in pixel art ispirata ai grandi classici LucasArts.

"Alla vigilia di un discorso importante della ricca ereditiera Lady Unterwald, un avvocato incallito, un romanziere criminale diventato detective alle prime armi e una spia sotto copertura si ritrovano coinvolti in un omicidio, un mistero e, peggio ancora, un'avventura! Bloccato a bordo di un lussuoso treno a vapore, a breve distanza da un killer a sangue freddo, è iniziata la gara per dimostrare la loro innocenza una volta per tutte! Gioca nei panni di Diana, Arthur e Herman per svelare il mistero e mettere alla prova le tue abilità punta e clicca nel risolvere enigmi".

Non solo esteticamente e nella struttura punta e clicca, ma anche nella sua forte vena ironica Loco Motive ricorda da vicino i titoli targati LucasArts, Monkey Island in primis. Il titolo, ambientato su un treno lussuoso negli anni '30, è stato mostrato in azione tramite il filmato che potete gustarvi in apertura.

Dopo aver già ricevuto delle recensioni positive sulla piattaforma Itch.io, Loco Motive sarà pubblicato su Steam e Nintendo Switch durante l'estate del 2022. Nel corso dell'Indie World Showcase ha trovato spazio anche Sea of Stars, il nuovo JRPG di Sabotage Studio.