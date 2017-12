LocoRoco 2 Remastered festeggia il lancio con un nuovo trailer dalla PSX 2017

ha annunciato cheè finalmente disponibile all'acquisto sulal prezzo di 14,99 euro.

Per festeggiare il lancio, la casa giapponese ha pubblicato un nuovo trailer in arrivo direttamente dalla PlayStation Experience 2017 che si sta svolgendo in questi giorni ad Anaheim, in California. Potete ammirarlo in apertura di notizia. I giocatori che acquisteranno il titolo entro le ore 00:59 del 12 dicembre otterranno senza alcun costo aggiuntivo anche il tema dinamico festivo per PlayStation 4 di LocoRoco.

LocoRoco 2 uscì originariamente su PlayStation Portable nell'ormai lontano 2008. Con la nuova edizione del gioco, gli utenti in possesso di una PlayStation 4 Pro potranno anche beneficiare della risoluzione 4K.

Per tutte le altre notizie dalla PlayStation Experience 2017, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.